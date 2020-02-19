التوصل لاتفاق تهدئة بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، من أجل تفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتهدئة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، زارت نقطة الارتباط الأولى في منطقة الخامري (شرق مدينة الحديدة) والتقت بضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والحوثيين لمناقشة آلية التهدئة بين الطرفين".
وكان ممثل ضباط الارتباط للقوات المشتركة، تطرق خلال الاجتماع إلى "استمرار وتزايد خروقات الحوثيين للهدنة الأممية من خلال عمليات التصعيد العسكري ومحاولات التسلل، إضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستهداف المدن والأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة"، حسب إعلام قوات العمالقة.
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