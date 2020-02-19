أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث صحفي انه "بغية الانتقال من مرحلة السجالات والشعارات الى التنفيذ، نستكمل ورشة التشريع، التي بدأناها بموازنة في ظل ظروف هي الأصعب ونستكملها اليوم ببحث واقرار قوانين مكافحة الفساد من استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والمحكمة الخاصة للجرائم المالية بهدف ازالة كل المعوقات من أمام المحاسبة لتصل لأعلى مستوى في الدولة".
وشدد على "انه ملف مفصلي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب من لبنان اقصى درجات التشدد والجدية في مكافحة الفساد، لننتهي من معزوفة ان لا محاسبة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: هذا الظرف يتطلب من لبنان اقصى درجات التشدد في مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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