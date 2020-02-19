كنعان: هذا الظرف يتطلب من لبنان اقصى درجات التشدد في مكافحة الفساد

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث صحفي انه "بغية الانتقال من مرحلة السجالات والشعارات الى التنفيذ، نستكمل ورشة التشريع، التي بدأناها بموازنة في ظل ظروف هي الأصعب ونستكملها اليوم ببحث واقرار قوانين ​مكافحة الفساد​ من استرداد ​الأموال المنهوبة​ ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانات والمحكمة الخاصة للجرائم المالية بهدف ازالة كل المعوقات من أمام المحاسبة لتصل لأعلى مستوى في ​الدولة​".

وشدد على "انه ملف مفصلي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب من ​لبنان​ اقصى درجات التشدد والجدية في مكافحة الفساد، لننتهي من معزوفة ان لا محاسبة في لبنان".