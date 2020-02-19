ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ينقل إلى الموفدين الدوليّين رغبة ​الدولة​ الواضحة في تأجيل دفع المستحقات الماليّة، ضمن خطّة لإعادة الجدولة بدايةً وليس إعادة الهيكلة، الّتي تسير في نظام مختلف ضمن شروط أصعب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: دياب ينقل للموفدين الدوليين رغبة الدولة بتأجيل دفع المستحقات ضمن خطة لإعادة الجدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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