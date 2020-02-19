الجمهورية: زيارة دندياس لبيروت تمهد لقمة لبنانية-يونانية-قبرصية للبحث بالتعاون على مستويات عدة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على زيارة وزير خارجية ​اليونان​ نيكوس دندياس اليوم إلى ​بيروت​، حيث يلتقي رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ووزير الخارجية ​ناصيف حتي​، أنّ "الزيارة تمهّد لقمة ثلاثيّة لبنانيّة- يونانيّة- قبرصيّة تُعقد في نيقوسيا نهاية الشهر المقبل، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث على كلّ المستويات السياسيّة والاقتصاديّة، وفي مجالات ​النفط والغاز​ تحديدًا".

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