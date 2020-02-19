مصادر القوات للجمهورية: الحزب سيضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بحال فشلت الحكومة

أكّدت مصادر "حزب القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الأولويّة القُصوى في المرحلة الحاليّة هي لإخراج لبنان من أزمته الماليّة والإقتصاديّة".

وذكّرت بأنّ "القوات لم تمنح ​الحكومة​ الثقة بسبب طريقة تأليفها وبيانها الوزاري، الّذي لم يكن على مستوى المرحلة ولا بحجم تطلّعات اللبنانيّين، فضلًا عن تبنّيها ​موازنة​ حكومة سابقة"، لافتةً إلى أنّ "المرحلة المُقبلة تستدعي مواكبة ​الوضع المالي​، وفي حال نجحت الحكومة في اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خلال أسابيع معدودة، يكون هذا الأمر حسنًا، إذ أنّ الأزمة لا تتحمّل الإنتظار. أمّا في حال عجزت هذه الحكومة ولم تتمكّن من اتخاذ الخطوات والإصلاحات البنيويّة والجوهريّة المطلوبة ووضع خريطة طريق إصلاحية سريعة، فحينها يكون الحلّ الإنقاذي الوحيد إجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة، وإلّا نكون أمام انهيار شامل وكبير يشكّل خطرًا على الإستقرار الوحيد المتبقي الآن، وهو الإستقرار الأمني، الّذي يحرص الجميع عليه".

وكشفت المصادر، أنّ "القوات، وفي حال فشلت الحكومة، ستعمل بكلّ ثقلها ومع مروحة اتصالات واسعة، في سبيل الضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وولادة أكثريّة نيابيّة جديدة تكون قادرة على مواجهة الأزمة".