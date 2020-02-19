طبارة: أميركا تعطي الحكومة فترة سماح ولا تضع "فيتو" ولا تريد أن ينهار لبنان

لفت سفير ​لبنان​ السابق في واشنطن ​رياض طبارة​، بموضوع الموقف الأميركي من الحكومة، إلى أنّ "تصريحات المسؤولين الأميركيّين تدلّ إلى أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تُعطي الحكومة الحاليّة "فترة سماح" ولا تضع "فيتو" عليها، بل سيكون هناك انفتاح أميركي واستعداد لمساعدتها في حال قدّمت برنامجًا إقتصاديًّا وإنقاذيًّا جيّدًا، واتّخذت الإجراءات والإصلاحات اللّازمة".

وذكر في حديث صحافي، أنّه "حين سُئل وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ عن أنّ هذه الحكومة قد تكون حكومة "​حزب الله​"، أجاب، أنّ "ما يهمّنا هو برنامجها الإنقاذي أكثر من أيّ أمر آخر". ويتّخذ الإتجاه الأوروبي المسار نفسه، بل يُعتبر متشدّدًا أكثر على هذا الصعيد".

ولفت طبارة إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية تتغاضى عن مسألة أنّ الحكومة "حكومة حزب الله"، لأنّها لا تريد أن ينهار لبنان. فهذا الانهيار ليس من مصلحتها، لأنّه يؤثّر كثيرًا على تدفّق ​اللاجئين​ إلى ​أوروبا​، ويُعطي مجالًا لإنتعاش تنظيم "داعش"، ويخدم "حزب الله" داخليًّا".