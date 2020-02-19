الجمهورية: التشكيلات القضائية أصبحت شبه جاهزة وقد ارتكزت على الكفاءة والدرجات والنزاهة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​التشكيلات القضائية​ أصبحت شبه جاهزة، وقد ارتكزت على معايير الكفاءة والدرجات والمسلكيّة والنزاهة الّتي اعتمدها رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود​، وقد وافق عليها مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ وسائر أعضاء ​مجلس القضاء الأعلى​".

ولفتت إلى أنّ "هذه سابقة في التشكيلات القضائية لناحية عدم تدخّل السياسيّين فيها، كَون المرحلة والظروف الراهنة تتطلّب إستقلاليّة القضاء التامّة، تمكينًا لحملة ​مكافحة الفساد​ الّتي يتوق إليها جميع اللبنانيين".