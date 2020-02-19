الجمهورية: التشكيلات القضائية أصبحت شبه جاهزة وقد ارتكزت على الكفاءة والدرجات والنزاهة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "التشكيلات القضائية أصبحت شبه جاهزة، وقد ارتكزت على معايير الكفاءة والدرجات والمسلكيّة والنزاهة الّتي اعتمدها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقد وافق عليها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر أعضاء مجلس القضاء الأعلى".
ولفتت إلى أنّ "هذه سابقة في التشكيلات القضائية لناحية عدم تدخّل السياسيّين فيها، كَون المرحلة والظروف الراهنة تتطلّب إستقلاليّة القضاء التامّة، تمكينًا لحملة مكافحة الفساد الّتي يتوق إليها جميع اللبنانيين".
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