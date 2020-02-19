مصادر الشرق الأوسط: الشروع بتطبيق خطة إعادة النازحين بات أسهل بكنف الحكومة الجديدة نظرا لتركيبتها

لفتت مصادر وزاريّة في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط، إلى أنّه "قد يتمّ العمل على تحديث خطة وزير الدولة السابق لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، لإعادة ​النازحين السوريين​ إل بلادهم، إذا تبيّن أنّها بحاجة لتحديث أو اعتمادها كما هي".

وأوضحت أنّ "الشروع بتطبيق الخطة بات أسهل في كنف ​الحكومة الجديدة​، نظرًا لتركيبتها الّتي تعطيها مجالًا أكبر للعمل، بعيدًا عن التجاذبات السياسيّة".