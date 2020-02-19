لفتت مصادر وزاريّة في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط، إلى أنّه "قد يتمّ العمل على تحديث خطة وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب، لإعادة النازحين السوريين إل بلادهم، إذا تبيّن أنّها بحاجة لتحديث أو اعتمادها كما هي".
وأوضحت أنّ "الشروع بتطبيق الخطة بات أسهل في كنف الحكومة الجديدة، نظرًا لتركيبتها الّتي تعطيها مجالًا أكبر للعمل، بعيدًا عن التجاذبات السياسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: الشروع بتطبيق خطة إعادة النازحين بات أسهل بكنف الحكومة الجديدة نظرا لتركيبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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