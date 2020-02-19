نائب بالتيار للشرق الأوسط: حكومة دياب قد تكون قادرة على تحقيق إنجاز عودة النازحين إلى سوريا

أعرب مصدر نيابي في "​التيار الوطني الحر​" عن اعتقاده في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التوصيف الّذي يعطيه بعضهم للتشكيلة الحكوميّة، لجهة أنّها من لون سياسي واحد، قد يكون مفيدًا لها لحسم ​ملف النازحين السوريين​، الّذي شكّل عبئًا كبيرًا على ​الاقتصاد اللبناني​".

ولفت المصدر إلى أنّ "​حكومة حسان دياب​ قد تكون قادرة على تحقيق إنجاز عودة النازحين إلى بلادهم".

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