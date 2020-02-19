أعرب مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" عن اعتقاده في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التوصيف الّذي يعطيه بعضهم للتشكيلة الحكوميّة، لجهة أنّها من لون سياسي واحد، قد يكون مفيدًا لها لحسم ملف النازحين السوريين، الّذي شكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني".
ولفت المصدر إلى أنّ "حكومة حسان دياب قد تكون قادرة على تحقيق إنجاز عودة النازحين إلى بلادهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب بالتيار للشرق الأوسط: حكومة دياب قد تكون قادرة على تحقيق إنجاز عودة النازحين إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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