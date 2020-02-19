لقاح كورونا.. ما الدول التي تسابق الزمن من أجله؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كورونا ظهر في ديسمبر الماضي ولا يوجد له علاج حتى الآن

وخلف الفيروس، الذي ظهر في ديسمبر الماضي ولا يوجد له علاج حتى الآن، مقتل نحو 1800 شخص، وإصابة 72436 آخرين.

فيما يلي أبرز الدول التي دخلت على خط صناعة لقاح مضاد لكورونا:

الصين: استخدم أطباء في شنغهاي بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من كورونا لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى. وكانت النتائج الأولية مشجعة.

كما وجد علماء صينيون استنادا على تجارب سريرية، أن "كلوروكين الفوسفات"، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا.

واقترح العلماء إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن.

اليابان: أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن بلاده تهدف للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.