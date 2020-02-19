شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تتفقد المشروع القومى للصرف الزراعى بالشرقية 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستجرى زيارة يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارى، وذلك لتفقد المشروع القومى للصرف الزراعى بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن خطة تطوير الصرف بدعم من البنك الأفريقى، لأهمية هذه الخطوة على مستقبل الزراعة خلال الفترة المقبلة، والوقوف على آخر المستجدات وما وصلت إليه الأعمال فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الصرف الزراعى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة على مدار أدوار الانعقاد السابقة، وخلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك بعض المناطق المعرضة للغرق بسبب مياه الصرف الزراعى، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية محددة للتعامل مع هذه الأزمة التى تهدد بغرق الأراضى، والتأثير على مستقبل الزراعة فى مصر.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات الصرف الزراعى وفقًا لجدول زمنى محدد، على أن يجرى مراعاة الأماكن الأكثر ضررًا على مستوى الجمهورية، وذلك لن يكون سوى من خلال قاعدة بيانات صحيحة حول مشروعات الصرف وما تم تنفيذه، والمستهدف خلال الفترة المقبلة، وتأثير ذلك على الزراعة المصرية.

يذكر أن محافظ الفيوم ذكر أن مشكلة غرق مساحة من الأراضى الزراعية من مياه الصرف الزراعى متكررة وتحدث كل عام نتيجة زيادة مياه الصرف الزراعى، مضيفًا أنه سيجرى رفع كفاءة ماكينات الرفع وزيادة عددها لشفط المياه وعدم تكرار المشكلة، وأنه تم التدخل بالتعاون مع وزارة الرى من خلال الدفع بماكينات لرفع المياه.