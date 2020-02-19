السفينة الموبوءة.. إنزال ركاب "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" بسبب فيروس كورونا سيبدؤون في النزول منها اليوم الأربعاء.

وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها. وخلال ذلك الوقت، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 542 شخصا.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات.

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وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس. وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية.

وأجلت الولايات المتحدة بالفعل عددا من مواطنيها.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو ثلاثة أيام.