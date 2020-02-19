هونج كونج تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ): سجلت هونج كونج ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي لقي حتفه هو رجل ( 70 عاما)، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء. وكانت هونج كونج سجلت أول وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في أوائل الشهر الجاري.

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