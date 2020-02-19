حملة ترامب الانتخابية تطالب بمليار دولار لمواجهة بلومبرج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب عدد من حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجمع مليار دولار إضافية من التبرعات، لمواجهة النفقات القياسية للملياردير مايكل بلومبرج المنافس المحتمل في انتخابات الرئاسة.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين على المناقشات، دون الكشف عن هويتهما.
وكان بلومبرج، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تعهد بإنفاق مليار دولار "من أجل هزيمة ترامب".
وتسبب حجم النفقات الدعائية الكبيرة من جانب فريق بلومبرج في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة، بحسب المصدر نفسه.
يشار إلى أن الرؤساء القائمين في السلطة يتمتعون عادة بميزة مالية أعلى من منافسيهم.
وقالت لجان إعادة انتخاب ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إنهم جمعوا 525 مليون دولار حتى الآن، وجمعوا أكثر من 200 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي.
يأتي ذلك في مقابل 121 مليون دولار لبيرني ساندرز، الديمقراطي الأكثر جمعا للتبرعات.
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