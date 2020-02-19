شكرا لقرائتكم الوفاق الليبية تعلّق مشاركتها في مفاوضات جنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت حكومة الوفاق الليبية تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية، ورفضت حكومة الوفاق قبل ذلك قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وطالبت الخارجية الليبية في تصريحات للاتحاد الأوروبي بمراقبة الحدود البحرية والبرية، لمنع وصول السلاح إلى الجيش الليبي عبر الحدود مع مصر، على حد وصفها.

هذا وتستضيف جنيف اجتماعات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" التي تضم عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع. وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا.

Advertisements

ومن مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

وأتى موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة ولم يتّضح في الحال ما إذا كان أسفر عن إصابات أم لا.

ومنذ بدء المعارك في ليبيا، قتل أكثر من ألف شخص ونزح 140 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.