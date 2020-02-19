نحاس: لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة الواقع فيها ولأجل ذلك لجأ لصندوق النقد

لفت عضو كتلة "الوط المستقل" النائب نقولا نحاس، إلى أنّ "لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة الواقع فيها، وهو لأجل ذلك، لجأ إلى "صندوق النقد الدولي"، مثلما فعلت دول قبله وطلبت المساعدة التقنية، كون هذه المساعدة تدخل ضمن مهامه الأساسيّة وهو الجهة المؤهلة لذلك".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "المشورة التقنيّة ستتضمّن الإجابة عن سؤال: ما هو البرنامج الّذي يجب أن تعدّه الحكومة اللبنانية في مختلف الميادين، من الإصلاحات إلى الإجراءات الأساسيّة لمعالجة أزمة الدين وأزمة العجوزات بالهيكليّة الماليّة للدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الأفكار أو على صعيد المعالجات القانونيّة"، مشيرًا إلى أنّ "عمل الصندوق ربّما سيتضمّن المشورة في موضوع سندات الدين المستحقّة على لبنان، لكن الحكومة اللبنانية بدأت بدراسة هذه المسألة مع خبراء آخرين".
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