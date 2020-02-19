هونغ كونغ تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

اعلنت متحدثة باسم ​مستشفى​ الأميرة مارغريت لـ "​رويترز​" إن ​هونغ كونغ​ سجلت ثاني حالة وفاة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ اليوم الأربعاء لرجل في السبعين من العمر. وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها ​الصين​.

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