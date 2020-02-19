هونغ كونغ تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

اعلنت متحدثة باسم مستشفى الأميرة مارغريت لـ "رويترز" إن هونغ كونغ سجلت ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء لرجل في السبعين من العمر.
وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها الصين.
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