ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق خفر السواحل التركي أوقفت 90 مهاجرًا غير شرعي، على متن قاربَين مطاطيَّين في سواحل قضاء "كوش أداسي" بولاية أيدن غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّه "يوجد بين المهاجرين 85 سوريًّا، إضافةً إلى مصريَّين وأفغانيَّين وفلسطيني"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين أُحيلوا بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم، إلى مديرية الهجرة بالولاية".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 90 مهاجرا غير شرعي في أيدن أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.