خفر السواحل التركي ضبط 90 مهاجرا غير شرعي في أيدن أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ أوقفت 90 مهاجرًا غير شرعي، على متن قاربَين مطاطيَّين في سواحل قضاء "كوش أداسي" بولاية أيدن غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّه "يوجد بين المهاجرين 85 سوريًّا، إضافةً إلى مصريَّين وأفغانيَّين وفلسطيني"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين أُحيلوا بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم، إلى مديرية ​الهجرة​ بالولاية".