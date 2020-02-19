تعرف على تفاصيل موازنة تدريب العاملين بالدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر البيان المالى للموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتى ٱقرها البرلمان فى يونيو الماضى تفاصيل الميزانية المقررة لتدريب العاملين بالدولة، والذين يصل عددهم 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفا، مع حذف الجزء الخاص بالهيئات الاقتصادية كونه لا يأتى فى إطار الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تتخذها الدولة لتطوير الأداء المؤسسى:

ونرصد التفاصيل الخاصة بموازنة البرامج التدريبية بها: ونرصد التفاصيل الخاصة بموازنة البرامج التدريبية بها: - يصل إجمالى موازنة تدريب العاملين بالدولة لـ127 مليونًا بعد ما كان العام الماضى 101 مليون. Advertisements - جرى تخصيص 104 ملايين لصالح الجهاز الإدارى. - تخصيص 4 ملايين لصالح تدريب الوحدات المحلية. - تخصيص 19 مليونًا للعاملين بالهيئات الخدمية.

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