مقتل 4 عراقيين وإصابة اثنين في هجوم لـ"داعش" غرب كركوك

مقتل 4 عراقيين وإصابة اثنين في هجوم لـداعش غرب كركوك

الأربعاء 19 فبراير 2020

قال مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، إن 4 عراقيين مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم لداعش على إحدى القرى الكردية شمال غربي كركوك.



وقال المصدر الذي يعمل في شرطة محافظة كركوك، إن "عناصر داعش هاجموا قرية جخماخه التابعة لقصاء الدبس (35 كم شمال غرب)، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأوضح أن "أهالي القرية صدوا الهجوم فيما قامت القوات الأمنية بتطويق القرية وبدأوا حملة للبحث عن المهاجمين".

Advertisements

وتشهد مناطق شمال غربي كركوك عودة لعناصر داعش واستهدافا للقوات الأمنية وسكان القرى في قضاء الدبس وقضاء داقوق، وهي من المناطق التي تضم مشاريع ومواقع وآبارا نفطية.

وفي ناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك)، قال المصدر إن "عناصر داعش هاجموا موقعا للحشد الشعبي في قرية طويلة التابعة لناحية الرشاد، ما أدى إلى إصابة 6 من عناصر الحشد بجروح".

فيما قال مصدر آخر في شرطة محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد)، إن "انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق استهدفت رتلا للجيش العراقي عند مدخل ناحية زمار بغرب الموصل، أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر بجروح".