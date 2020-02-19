ألمانيا تنتقد تركيا لاعتقالها "كافالا" بعد ساعات على تبرئته

انتقدت ألمانيا، مساء الثلاثاء، قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة قرب إسطنبول بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر "تويتر": "نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة".

ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا".

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كما انتقدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها قرار أنقرة بإعادة اعتقال رجل الأعمال التركي.

ومساء الثلاثاء، أعادت السلطات التركية، اعتقال رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بأمر من النيابة العامة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنّ كافالا أودع الحبس الاحتياطي في مركز شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، في إطار تحقيق متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.

وأتى توقيف هذا الناشط بعد ساعات على إصدار محكمة سيليفري الواقعة قرب إسطنبول حكماً قضى بتبرئته مع 8 متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة على ضلوعهم في "محاولة للإطاحة بالحكومة" في 2013، وهي قضية أثارت قلق منظمات غير حكومية ودول غربية بشأن وضع الحريات في تركيا.

وكافالا هو رئيس "مؤسسة ثقافة الأناضول" التي تعزز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا توجد بينها وبين تركيا علاقات دبلوماسية.