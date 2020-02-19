أول مناظرة لمايكل بلومبرج في انتخابات الديمقراطيين الأربعاء

يشارك المرشح الديمقراطي المحتمل الملياردير مايكل بلومبرج، الأربعاء، في أول مناظرة له في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ضمن سباقه نحو انتخابات الرئاسة.

وقال كيفن شيكي، مدير حملة المرشح المحتمل بلومبرج في بيان: "مايكل يتطلع إلى الانضمام إلى المرشحين الديمقراطيين الآخرين على خشبة المسرح ويبرر السبب في أنه المرشح الأفضل لهزيمة الرئيس دونالد ترامب وتوحيد البلاد".

وتضم المناظرة التي يخوضها بلومبرج لأول مرة المرشحين الديمقراطيين المحتملين؛ جو بايدن، وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارين في سباقهم نحو انتخابات الرئاسة.

وغيرت اللجنة الوطنية الديمقراطية مؤخرا قواعدها الخاصة بكيفية تأهل المرشح للمناظرات، ما فتح الباب أمام بلومبرج للمشاركة وأثار غضب بعض المرشحين الذين خرجوا من السباق لفشلهم في إجراء المراحل السابقة.

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وفي السابق، كان يُطلب من المرشحين الحصول على عدد معين من التبرعات للحملة للتأهل، لكن بلومبرج، الذي تقدر ثروته بنحو 60 مليار دولار، لم يتلق أي تبرعات.

سيكون الحدث في وقت الذروة أمرا غير مألوف لحملة بلومبرج التي اعتمدت على ضخ أكثر من 300 مليون دولار في الإعلانات التلفزيونية، لتقديم نفسه للناخبين دون أن يواجه أي انتقادات.

وعلى الرغم من خوض حملته الانتخابية في أكثر من 20 ولاية أمريكية، فإنه لم يتلق أسئلة من الناخبين ويلقي خطابا قصيرا لا يتجاوز 15 دقيقة، وغالبا ما يقرأ من عارض نصوص.

ويسعى بلومبرج الذي لم يخض الانتخابات التمهيدية في ولايتي أيوا ونيوهامبشير، إلى تعويض تأخره عبر الدعاية التلفزيونية، لكنّه يتعرّض لانتقادات حادة غالبيتها تطول مواقف سابقة له وتعليقات اعتبرت فظّة وعنصرية ومعادية للنساء.

وهناك مؤشرات على أن حملة الدعاية التلفزيونية التي يخوضها بلومبرج قد تؤتي ثمارها، في عدد من الولايات، إلا أن صعود بلومبرج يترافق مع التنقيب في تصريحاته السابقة.