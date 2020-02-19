شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 130 اقتراحًا برغبة بـ"شكاوى البرلمان" عن خدمات ومشكلات الدوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، 10 اجتماعات الأسبوع المقبل، من الأحد 23 فبراير حتى الأربعاء 26 فبراير، تناقش خلالها نحو 130 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، لحل مشاكل المواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات، ولتوفير الخدمات الناقصة فى مجالات عديدة.

وتتناول اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة 130 اقتراحًا برغبة تتعلق بمطالب بتوصيل الغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعى، ومشكلة تعيين نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى شركات البترول، وكذلك فيما يخص وزارة التنمية المحلية سواء بإنشاء وحدات محلية جديدة أو إنشاء أسواق أو رصف طرق داخلية وتطوير كبارى، كما تتعلق مشكلات فى ملف التربية والتعليم، لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول والعجز فى عدد المدارس، فتتناول الاقتراحات برغبة المعروضة على اللجنة، طلبات بإنشاء مدارس جديدة والإحلال والتجديد لمدارس قائمة.

كما تناقش اللجنة اقتراحات برغبة تتعلق بالشباب والرياضة، من خلال المطالبة بإنشاء ملاعب وتنجيل مراكز الشباب، وغيرها، وكذلك فيما يخص مشاكل قطاع الصحة بتطوير وإنشاء مستشفيات وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الناقصة، وتتعلق أيضا بمشكلات توصيل الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والحيز العمرانى، وكذلك ما يتعلق منها بملف قطاع الاتصالات وشبكات المحمول، وفيما يخص إنشاء مكاتب للبريد ومشاكل قطاع البريد وتركيب ماكينات صرف آلى، وكذلك فيما يخص تغطية الترع والمجارى المائية.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، عقدت 3 اجتماعات الأربعاء الماضى، ناقشت خلالها 35 اقتراحًا برغبة، متعلقة بمشكلات وخدمات عديدة، متعلقة بتطوير وإنشاء مستشفيات وتوفير مستلزمات صحية، وتطوير طرق وإنشاء أسواق، ومعاش تكافل وكرامة، والحد الأدنى للأجور، وأوصت خلالها بإعادة الأرامل والمطلقات المحذوفين من معاش "تكافل وكرامة"، وأوصت بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهات والمصالح الحكومية، وكشفت خلالها الحكومة عن توفير 7 آلاف فرصة عمل لذوى الإعاقة.