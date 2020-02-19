ألمانيا والعفو الدولية تنتقدان قرار تركيا بإعادة اعتقال ناشط حقوقي بعد تبرئته

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/اسطنبول - (د ب أ): انتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: "نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة". ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا". كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار. Advertisements وكان المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء. ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 في تركيا. وتأتي مذكرة الاعتقال بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئة كافالا من جميع التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها اسطنبول عام 2013 . وكان من المفترض إطلاق سراح كافالا بعد قضاء نحو عامين ونصف العام في السجن.

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