كندا تعتزم إجلاء رعاياها من على متن "السفينة الموبوءة"

قال وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين، الثلاثاء، إن بلاده تهدف إلى إجلاء مواطنيها من على متن السفينة السياحية الموبوءة قبالة سواحل اليابان غدا أو يوم الجمعة المقبل.

"كورونا" يصيب 32 كنديا على "السفينة الموبوءة"

وأضاف شامبين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن أوتاوا استأجرت طائرة من المقرر أن تصل إلى اليابان اليوم الأربعاء.

ويوجد 256 كنديا على متن السفينة "دياموند برنسيس" منهم 34 أظهرت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

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وقال الوزير الكندي: "نهدف إلى إجلاء الكنديين إما يوم 20 أو 21 فبراير/شباط الجاري".

وأضاف أن الأمر يتوقف على الموافقة النهائية من السلطات المحلية، مشيرا إلى أنه لن يُسمح للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس بالمغادرة.

وتابع: "بالنسبة لمن سيتم إجلاؤهم، فبمجرد وصولهم إلى كندا فسوف ينقلون إلى قاعدة تدريب في أونتاريو للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما".

وتخضع السفينة دياموند برنسيس لحجر صحي منذ أوائل الشهر الجاري، ويوجد على متنها أكثر من 3000 شخص من الركاب والطاقم.

وقالت وزارة الصحة اليابانية الثلاثاء إن 88 شخصا آخر جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للفيروس ليصل عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 542 شخصا.