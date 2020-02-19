شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان البرلمان" يطالب بتطوير العشوائيات ببولاق الدكرور وتنظيم الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الإسكان بشأن الخطوات التى اتخذتها الوزارة تجاه تطوير العشوائيات بمنطقة بولاق الدكرور، والتى تقع ضمن الأماكن غير المخططة، ودور الصندوق تجاه تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى وتنظيم الأسواق العشوائية بشكل عام، بما يضمن توفير حياة كريمة وخدمة أفضل للمواطنين فى مختلف المناطق وفقًا لما هو منصوص عليه فى القانون والدستور.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوقوف على الإجراءات والأولويات التى يتم العمل بناء عليها في ملف تطوير العشوائيات، وهناك هناك حصر دقيقي بكافة المناطق، خاصة تلك التي تمثل خطورة على قطانيها، وذلك من خلال مراجعة البنية التحتية بكافة تفاصيلها، وحالتها، وخطوات العمل بها، والجدول الزمنى اللازم للانتهاء من هذه الأعمال.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية فى المقام الأول قبل الشروع في التطوير حتى لا يتم إعادة تكسير الشوارع مرة أخرى ومن ثم يمثل هذا الأمر ميزانية مضاعفة على الخزانة العامة للدولة، ولا يشعر المواطن بنتيجة ملموسة على أرض الواقع، ولهذا لابد من الانتهاء أولا من أعمال البنية التحتية ومن ثم يتم الشروع فى أعمال التطوير، مع ضرورة مراعاة المناطق الأشد احتياجا.

وسبق إن كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في إحدى لقاءته بمجلس النواب، عن حجم الإنفاق من الصندوق الذى بلغ 22 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتي 2019، أي خلال 6 سنوات، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 2008 حتى 2014، مبلغ قدره 652 مليون جنيه.