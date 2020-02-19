تعادل للد والأخاء وخسارة للوحدة كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق أبناء اللد من مباراته الخارجية أمام هبوعيل نوف هجليل بنقطة بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط – الناصرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 أدرك اللاعب، نوعام مزراحي، هدف التعادل لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا التعادل رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته القادمة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون يوم الاثنين المقبل.

تعادل خارجي لأخاء الناصرة

تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات غان بدون أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري.

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وجرت أحداث المباراة على استاد رمات غان، وسط حضور العشرات من المشجعين.

ووصل الفريق النصراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عدة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الاثنين المقبل.

الوحدة كفر قاسم يتلقى خسارة جديدة

تلقى فريق الوحدة كفر قاسم خسارة جديدة أمام هبوعيل رمات هشارون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي استضافها الأول على استاد اللد.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف مبكر سجله بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 تلقت شباك الفريق القسماوي هدفا ثانيا.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 37 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم الجمعة الوشيك.