روسيا و”أوبك” تبحثان مستقبل إنتاج النفط

المناطق - الرياض

قال الكرملين أمس، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لايزال يجري محادثات مع حلفاء موسكو داخل أوبك وخارجها بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام لتخفيضات أعمق على إنتاج النفط، وتقول موسكو إنها ستعلن موقفها خلال أيام، ويجتمع الحلفاء من أوبك وغير أوبك في مارس لبحث مزيد من التعاون.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر بالهاتف، «إنه يواصل العمل مع الزملاء، ويواصل مناقشة الوضع فيما يتعلق بسوق النفط».

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة متجهة صوب 65 دولاراً للبرميل، تأثراً بالمخاوف حيال الطلب على النفط بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين، وعدم اتخاذ أي تحرك جديد من جانب أوبك وحلفائها لدعم السوق.

وخفضت جهات ترصد السوق، منها وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها للطلب على النفط في 2020 بسبب الفيروس. ورغم تباطؤ وتيرة ظهور حالات جديدة في البر الرئيس للصين، يقول خبراء عالميون إن من السابق لأوانه القطع باحتواء التفشي.