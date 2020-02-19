شكرا لقرائتكم خبر عن استهدف سفينة تركية.. الجيش الليبي يضرب ميناء طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

تعطلت عمليات التفريغ في ميناء طرابلس أمس الثلاثاء، بعد أن أوشك صاروخ على إصابة ناقلة محملة بغاز قابل للانفجار، في حين أمرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من الميناء.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "تم إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس و إلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء".

وفي تصعيد للمعركة حول طرابلس، قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها هاجمت الميناء البحري بالعاصمة طرابلس.

وأضاف الجيش أنه استهدف سفينة تركية قال إنها كانت تسلم أسلحة للحكومة في العاصمة. واستهدف الجيش لاحقا مستودعا للأسلحة.