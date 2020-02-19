شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية»: 550 متظاهرا عراقيا قتلوا بالذخيرة والقنابل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بساحة الخلاني وسط بغداد مساء الثلاثاء، لليوم السابع على التوالي بين المحتجين وقوات الأمن، في المنطقة القريبة من نفق التحرير.
يأتي هذا بعد أن أفاد ناشطون أن القوات الأمنية عمدت في وقت سابق إلى إخلاء ساحة الخلاني.
من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، تعرض القوات الأمنية إلى هجمات ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.
وقالت في بيان: إن «القوات الأمنية تعرضت الثلاثاء إلى هجمات ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني ببغداد».
وأضافت: إن «هذا التعرض أدى إلى إصابة أحد منتسبي الفوج السادس بالعين»، كما جددت دعوتها المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات.
يذكر أن ساحة الخلاني شهدت الإثنين أيضا اشتباكات بين الأمن والمحتجين؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين العزل بحالات اختناق، وجروح جراء بنادق الصيد.
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