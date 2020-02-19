شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف غني رئيسا لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان أمس الثلاثاء، فوز الرئيس أشرف غني بانتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وأضافت المفوضية: إن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيا بعد غني.

ويقول معارضو غني: إن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

وأعادت واشنطن وحركة طالبان، أمل السلام من جديد إلى أفغانستان، بإعلانهما هدنة مؤقتة لمدة أسبوع في كافة أنحاء البلاد، تشمل أيضاً السلطات الأفغانية، من شأنها أن تؤدي إلى توقيع اتفاق يتيح انسحاب القوات الأمريكية.

ولا تضمن هذه الهدنة التي لم يتضح مضمونها بعد، وقفا للمعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، وقد تنهار في أي لحظة وربما تتيح لـ«طالبان» تحقيق تقدّم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين.