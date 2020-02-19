شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر سفينة أسلحة تركية بميناء طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري، تحمل على متنها أسلحة وذخائر. وفيما شدد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو على ضرورة التسمية والتشهير بالأطراف التي تؤجج الصراع في ليبيا، أكد المبعوث الأممي غسان سلامة، أن التهدئة هناك هشة، آملا أن يتم التوصل إلى إجماع حول هدنة دائمة في البلاد، في ذات الوقت بكل الجهات التي تساعد على مراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أنه ينتهك برا وبحرا وجوا.

» تدمير سفينة

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي الثلاثاء: «تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس».

وأكدت مصادر عسكرية ليبية، لوكالة «سبوتنيك»، تدمير سفينة محملة بالأسلحة في ميناء الشعاب بطرابلس ظهر الثلاثاء..

وأعلنت عملية بركان الغضب، أن قوات الجيش الليبي استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.

ونقلت مصادر محلية أن السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والمعدات الحربية تعرضت لإصابة مباشرة.

بدوره أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن قصفا استهدف ميناء طرابلس البحري الثلاثاء.

» خرقت الحظر

ونقل موقع «العربية نت» عن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، تأكيده أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضح في تصريح للموقع أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفا: إنها قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا، والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.

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وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من قطعة بحرية في ميناء طرابلس.

» دور الجيش

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وناقش اللقاء بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش، ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك الحديث عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد القائد العام على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا.

» عدوان تركي

وفي السياق، أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، أن تركيا تحاول إعادة احتلال ليبيا.

وقال الحويج، على هامش مؤتمر فالداي في دورته التاسعة المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو تحت شعار الشرق الأوسط في زمن التغييرات: نحو هندسة استقرار جديد، إن تصرفات تركيا في الأراضي الليبية هي عدوان ومحاولة لغزو البلاد.

وأضاف للصحفيين بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: هذا ليس تدخلا تركيا إنه عدوان، معتبرا أنها محاولة لإعادة احتلال ليبيا من قبل الأتراك.