شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 2000 والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2000 شخص، حسبما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، أوضح، في مؤتمر صحفي عقد بجنيف أمس، أن الفيروس ظهر منذ شهر خارج الصين، مبينا أن المنظمة ليس لديها بيانات كافية عن تلك الحالات لتحليلها.
وأضاف غبريسوس أن المنظمة أرسلت شحنات من معدات الوقاية والتشخيص إلى 21 دولة، وستقوم بإرسال شحنات مماثلة إلى 106 دول خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الدول كانت ترسل عينات للتحليل في الخارج والانتظار طويلا قبل تلقي النتائج ، والآن أصبحت تقوم بالتشخيص محليا بعد وصول أدوات التشخيص إليها من المنظمة.
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