روسيا: الجيش التركي يزيد الوضع سوءا في إدلب بسوريا

قالت روسيا يوم الأربعاء إن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب بسوريا يجعل الوضع أسوأ بكثير وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية.

جاءت شكوى وزارة الدفاع الروسية في بيان بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي سيضرب القوات السورية المدعومة من روسيا جوا أو برا في أي مكان بسوريا إذا تعرض أي جندي تركي آخر لأذى مع محاولة القوات النظام السوري استعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وتابعت الوزارة: «نحن على قناعة بأنه بوسع روسيا وتركيا إكمال المهمة في سوريا بنجاح وذلك بتجنب القرارات المتسرعة وغير المنسقة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.