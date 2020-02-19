تركيا تعيد اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا رغم تبرئته

أعادت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، اعتقال رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بأمر من النيابة العامة.

قرار إعادة الاعتقال جاء بعد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في إسطنبول في 2013.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إنّ كافالا أودع الحبس الاحتياطي في مركز شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، في إطار تحقيق متّصل بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.

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وأتى توقيف هذا الناشط بعد ساعات على إصدار محكمة سيليفري الواقعة قرب إسطنبول حكماً قضى بتبرئته مع 8 متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة على ضلوعهم في "محاولة للإطاحة بالحكومة" في 2013، وهي قضية أثارت قلق منظمات غير حكومية ودول غربية بشأن وضع الحريات في تركيا.

وكافالا هو رئيس "مؤسسة ثقافة الأناضول" التي تعزز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا توجد بينها وبين تركيا علاقات دبلوماسية.



وحوكم المتّهمون أمام محكمة سيفيري، وجميعهم شخصيات بارزة في المجتمع المدني، بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية في الاحتجاجات التي هزت البلاد في 2013.

وبدأت المظاهرات ضدّ خطط لهدم حديقة جيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط إسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات أوسع ضد أردوغان الذي كان وقتها رئيساً للوزراء.