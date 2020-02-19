شكرا لقرائتكم خبر

زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - اليمن زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهره والذين يمتهنون تهريب الاسلحه والمخدرات . هذه الشخصيات بمساهمتهم في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات اذت اليمن واليمنيين وقوات التحالف ، مساهمتهم في تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية يعد مشاركة بالاعمال الإجرامية والإرهابية 1- علي سالم الحريزي ( كبير المهربين) Advertisements 2- ابوً بكر صالح بن شمس الجيلاني 3- عبود هبود قمصيت ( مهرب سلاح و مخدرات ) 4- أحمد محمد قحطان 5 - بدر كلشات



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.