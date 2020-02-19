أكد الدكتور "رضا حجازى"، نائب وزير التربية والتعليم، أن المدرس المتسبب فى واقعة الشيشة بمدرسة الكوثر التجريبية لغات فى 6 أكتوبر، تم وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق .
وتابع "حجازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : مثل هذه النوعية من المدرسين ستلفظهم الوزارة، مشيرا إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق حاليا، ولم يصل حتى الآن التقرير التفصيلى بالواقعة
من جانبه علق "موسي" علي الواقعة قائلا : ازاي ده يحصل في مدرسة؟.. ليرد حجازي: سينال أشد عقاب
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كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعليقًا علي واقعة «الشيشة والمعسل» داخل فصل بمدرسة : المدرس اتحول للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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