التعليم تعليقًا علي واقعة «الشيشة والمعسل» داخل فصل بمدرسة : المدرس اتحول للتحقيق

أكد الدكتور "رضا حجازى"، نائب وزير التربية والتعليم، أن المدرس المتسبب فى واقعة الشيشة بمدرسة الكوثر التجريبية لغات فى 6 أكتوبر، تم وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق .

وتابع "حجازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : مثل هذه النوعية من المدرسين ستلفظهم الوزارة، مشيرا إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق حاليا، ولم يصل حتى الآن التقرير التفصيلى بالواقعة

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من جانبه علق "موسي" علي الواقعة قائلا : ازاي ده يحصل في مدرسة؟.. ليرد حجازي: سينال أشد عقاب

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