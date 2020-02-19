السيناتور ميرفي عن لقائه بظريف: من الخطير عدم التحدث مع الخصوم خاصة خلال التصعيد

أكد عضو ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​كريس ميرفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه التقى وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لأنه يعتقد أنه "من الخطير عدم التحدث مع الخصوم خاصة خلال مرحلة التصعيد"، مشيرا إلى أنه لم "تكن هناك أي قناة اتصال دبلوماسية بين ​الولايات المتحدة​ وإيران منذ انسحاب الرئيس ​دونالد ترامب​ من ​الاتفاق النووي الإيراني​ قبل عامين".

وقدم السيناتور توضيحات حول مضمون اللقاء، معتبراً إنه حث ظريف على "ضبط وكلاء إيرانيين في ​العراق​ يمكن أن يهاجموا ​القوات الأميركية​ وحلفاءها هناك، وانه ضغط على ظريف من أجل الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بصورة غير قانونية في إيران، على وقف الحوثيين عن عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية في اليمن"، لافتاً الى ان السياسة الأميركية الحالية تجاه إيران والمتمثلة في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي، تجعل إيران أكثر قوة وخطورة، وأميركا أضعف وأقل أمانا".