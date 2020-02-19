أعلن وزير الزراعة في جمهورية جنوب السودان أنيوتي أدقو نايكواش، أن "أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل والمراعي في شرق إفريقيا، وصلت إلى بلاده، والجراد عبر الحدود إلى مقاطعة ماجوي المتاخمة لأوغندا".
من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن "الجراد الصحراوي يمكنه قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم الواحد ويأكل مثل وزن جسمه من الخضرة، مما يعني أن سربا يغطي مساحة لا تتجاوز كيلومترا واحدا يمكن أن يأتي على كمية من الطعام تكفي لما يصل إلى 35 ألف إنسان يوميا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة بجنوب السودان: أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل وصلت الينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.