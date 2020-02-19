وزير الزراعة بجنوب السودان: أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل وصلت الينا

أعلن وزير الزراعة في جمهورية ​جنوب السودان​ أنيوتي أدقو نايكواش، أن "أسراب ​الجراد​ التي تدمر المحاصيل والمراعي في شرق ​إفريقيا​، وصلت إلى بلاده، والجراد عبر الحدود إلى مقاطعة ماجوي المتاخمة ل​أوغندا​".

من جهتها، أشارت ​الأمم المتحدة​ إلى أن "الجراد الصحراوي يمكنه قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم الواحد ويأكل مثل وزن جسمه من الخضرة، مما يعني أن سربا يغطي مساحة لا تتجاوز كيلومترا واحدا يمكن أن يأتي على كمية من الطعام تكفي لما يصل إلى 35 ألف إنسان يوميا".