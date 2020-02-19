غوايدو: نؤيد استمرار عمل "روس نفط" في فنزويلا

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، عن "تأييده لاستمرار عمل شركة النفط الروسية "روس نفط" في فنزويلا"، مشددا على "ضرورة تخليها عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو"، مشيراً الى انه "يريد قدوم الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط في البلاد".
هذا وأدرجت الولايات المتحدة في وقت سابق في قائمتها للعقوبات ضد فينزويلا، شركة Rosneft Trading SA المسجلة في سويسرا، والمتفرعة عن عملاق النفط الروسي "روس نفط".
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