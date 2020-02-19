غوايدو: نؤيد استمرار عمل "روس نفط" في فنزويلا

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، عن "تأييده لاستمرار عمل شركة ​النفط​ الروسية "روس نفط" في ​فنزويلا​"، مشددا على "ضرورة تخليها عن دعم الرئيس ​نيكولاس مادورو​"، مشيراً الى انه "يريد قدوم الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط في البلاد".

هذا وأدرجت ​الولايات المتحدة​ في وقت سابق في قائمتها للعقوبات ضد فينزويلا، شركة Rosneft Trading SA المسجلة في ​سويسرا​، والمتفرعة عن عملاق النفط الروسي "روس نفط".