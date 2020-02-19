المندوب الروسي بالأمم المتحدة: يجب أن نضع حدا للنزاع اليمني

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي انه "يجب أن نضع حدا للنزاع اليمني، وأن تشجع هذه الذكرى المأساوية جميع القوى اليمنية على الانخراط في عملية سياسية شاملة، لإيجاد حلول وسط لقضايا التسوية الأساسية".
من جانبه، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الجلسة، أن "الأمم المتحدة تؤكد بدء جولة دورية أخرى من العنف المتصاعد في اليمن".
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