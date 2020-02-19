ارتفاع عدد الكنديين المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة باليابان إلى 43

كشفت ​وزارة الخارجية الكندية​، عن ارتفاع عدد الكنديين المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد على متن ​السفينة​ السياحية المحتجزة ب​اليابان​ إلى 43 شخصا من أصل 256 كنديا.

وأشارت الوزارة إلى أن عودتهم إلى البلاد التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، سوف تتأخر، ولن تقلع الطائرة التي استأجرتها ​الحكومة​ الكندية من مطار طوكيو قبل يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى الكنديين على متن السفينة "ينبغي أن تبقوا على متن السفينة حتى نعطيكم التعليمات بالتوجه نحو الطائرة حتى لو حصلتم على إذن بمغادرتها لأنكم أنهيتم فترة الحجر الصحي على متنها". وأضافت الرسالة بأنه لن يكون بإمكان من غادر السفينة أن يستقل الطائرة والعودة إلى كندا.