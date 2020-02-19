"حمو بيكا" يطعن على قرار وقف مطربي المهرجانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تقدم مغني المهرجانات حمو بيكا، بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.
وحملت الدعوى التي تم إقامتها ضد وزير الثقافة، ونقيب الفنانين التشكيليين، رقم 28339 لسنة 74 قضائية.
طالبت الدعوى بالفصل في شقها العاجل، وإصدار حكم بإلغاء قرار منع تعامل المنشآت السياحية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات.
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