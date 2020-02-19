استعراض للقوة أسقط ضحية.. جراحة صعبة تنتظر طالبة تروسيكل كفر الشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ترقد الطالبة هيام محمد الشربيني على أحد أسرة مستشفى كفرالشيخ العام، تعايش ألمًا قاسيًا، بينما تنتظر جراحة صعبة مقرر أن تجريها خلال أيام، بعدما صدمها شابان بتروسيكل، في استعراض للقوة.

شابان أتيا مسرعين بمركبتهما في اتجاه "هند" و"هيام" اللتين كانتا تترجلان في أحد شوارع منطقة العزبة الجديدة بمدينة كفر الشيخ، ليصطدما بالأخيرة، وأحدهما يجهر بالصوت لزميله "خش فيهم... اخبطهم".

إلى مستشفى كفرالشيخ نُقلت "هيام" في حالة خطرة، مصابة بكسر مضاعف في منطقة الفخذ وشرخًا في الجمجمة، فضلاً عن كدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

"حكوا لي إنه فضل ساحبني في الطريق لحد ما اترميت عند محل الخشب"؛ قالت الطالبة "هيام" التي دخلت يومها الرابع على سرير مرضها، في انتظار جراحة تستلزمها حالتها.

شاهدة على الحادث أنقذتها الصدفة، قالت الطالبة "هند": "كنت وصديقتي هيام في طريق عودتنا بعد تلقي درس خصوصي، قبل أن يفاجئنا تروسيكل يقوده شابين؛ قال أحدهما للآخر بعدما أشار إلينا (خش فيهم)... في لحظة لم أجد هيام جواري ووقفت لبرهة مصدومة مما حدث لها".

اتصلت "هند" بعد الحادث بوالدها الذي حضر مسرعًا إلى موقع الحادث، ونقلا زميلتها "هيام" إلى المستشفى.

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خبر الحادث نُقل إلى أسرة "هيام" عبر عمها، كما أوضح والدها، الذي أضاف لمصراوي: "تحركنا مسرعين إلى المستشفى وكان أول ما علمنا به حالة ابنتي صورة لأشعة أجريت على منطقة الكسر في جسدها... الكسر كان رهيب".

وتستلزم حالة "هيام" جراحة لتركيب شرائح ومسمار نخاعي في منطقة الكسر المضاعف في فخذها، وفق ما أوضح والدها، الذي أُخبر خلال زيارة أجراها المحافظ للاطمئنان على حالة ابنته، أنها ستخضع للعملية بعد غدٍ الخميس.

ووجه رئيس نيابة الأحداث في كفر الشيخ المستشار إسماعيل خضر، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالشروع في قتل طالبتين، واستعراض القوة ضدهما، وترويع مواطنين، لمرتكبي الواقعة "يوسف أ. ا. ع. ا - 16 سنة" وشهرته "لبن"، و"يوسف. ش. م - 17 سنة" وشهرته "قملة".

كما قرر رئيس نيابة الأحداث، ضم الطالبة هند مؤمن زميلة الضحية إلى التحقيقات، واعتبارها مجني عليها ثانية، بناءً على طلب عمرو بيومي محامي المجني عليها الطالبة "هيام"، خلال جلسة التحقيق مع المتهمين، لثبوت تعرض الطالبة الثانية للخطر أثناء تواجدها مع زميلتها خلال الحادث.

وتبين من التحقيقات، تعمد المتهمين التعرض بالمركبة البخارية "تروسيكل" للمجني عليهما بسرعة عن الحد المسموح بها، ما أدى إلى إصابة الطالبة الأولى هيام محمد الشربيني بكسور في فخذها الأيسر، وجروح، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وكان رئيس نيابة الأحداث بكفر الشيخ، استمع لطفلي التروسيكل حول اتهام الطالبتين بتعمد صدمهما بالتروسيكل، بشارع عمومي بمنطقة العزبة الجديدة، بمدينة كفر الشيخ، وأنكر المتهمان وادعيا أن الحادث إصابة خطأ.