قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة، ولم تفقد الأمل وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأوضحت صحيفة "الشرق"، أن الجار الله أكد في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة الكندية لدى الكويت، بيوم العلم الوطني الكندي، أن بلاده لم ولن تفقد الأمل في حل الأزمة الخليجية واستمرار الوساطة.
وتابع خالد الجار الله، قائلا
وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي "لن نفقد الأمل في استمرار هذه الوساطة.
وحول جهود حل الأزمة مع السعودية، أكد الشيخمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن الدوحة كانت ولا زالت منفتحة للحوار، قائلا "قطر غير مسؤولة عن فشل الجهود".
وأكد الجار الله أن التواصل مستمر بين الكويت والسلطات الإيرانية، وأن هناك زيارات للمسؤولين الإيرانيين إلى بلاده، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة المنطقة.
وأضاف الجار الله أن مباحثات وزيري خارجية الكويت وإيران على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن كانت إيجابية، وتناولت الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: لم نفقد الأمل في حل الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.