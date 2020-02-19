الكويت: لم نفقد الأمل في حل الأزمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة، ولم تفقد الأمل وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت صحيفة "الشرق"، أن الجار الله أكد في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة الكندية لدى الكويت، بيوم العلم الوطني الكندي، أن بلاده لم ولن تفقد الأمل في حل الأزمة الخليجية واستمرار الوساطة.

وتابع خالد الجار الله، قائلا

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"كنا ولا زلنا نشعر بإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف، ولكن لقد استمعنا لما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، ويبدو لي أنه ليس هناك جديد فيما يتعلق بالخلاف الخليجي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي "لن نفقد الأمل في استمرار هذه الوساطة.

وحول جهود حل الأزمة مع السعودية، أكد الشيخ

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن الدوحة كانت ولا زالت منفتحة للحوار، قائلا "قطر غير مسؤولة عن فشل الجهود".

وأكد الجار الله أن التواصل مستمر بين الكويت والسلطات الإيرانية، وأن هناك زيارات للمسؤولين الإيرانيين إلى بلاده، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة المنطقة.

وأضاف الجار الله أن مباحثات وزيري خارجية الكويت وإيران على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن كانت إيجابية، وتناولت الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.