الدفاع الروسية: الجيش الأمريكي أرسل أكثر من 300 شاحنة بالأسلحة إلى شمال سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش الأمريكي، أرسل منذ مطلع العام إلى شمال شرق سوريا، 13 قافلة عسكرية من العراق، شملت أكثر من 300 شاحنة محملة بالأسلحة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال رئيس مركز المصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوفاليوم الثلاثاء، إن هذه المعدات الحربية والأسلحة، تستخدم بما في ذلك ضد العسكريين الأتراك والسكان المدنيين.
وأضاف: "تنفذ قيادة القوات الأمريكية في المنطقة، عملية إشباع مكثفة لمنطقة شرقي الفرات بالأسلحة والذخيرة.وفقط منذ بداية عام 2020، وصلت 13 قافلة عسكرية من العراق إلى سوريا، شملت أكثر من 80 عربة مدرعة، وأكثر من 300 شاحنة بمختلف الأسلحة والذخيرة والأعتدة الحربية".
وأكد أن "هذا السلاح الأمريكي، يستخدم خلال المواجهات والاشتباكات بين الجماعات المسلحة الكثيرة العدد شرقي الفرات، وضد وحدات الجيش التركي في شمال سوريا، وضد المدنيين.
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