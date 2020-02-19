ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة "طالبان" في أفغانستان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء 18 فبراير، "نحن نتفاوض مع طالبان، مستمرون في التفاوض معهم منذ فترة، وسنرى ما سيحدث، هناك فرصة لعقد اتفاق سلام معهم".

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وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار

في هذه الدولة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50.64 بالمائة من الأصوات.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني أن "النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية"، موضحًا أن "غني حصل على 50.64 بالمائة من الأصوات".