قطر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" .
نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"،مساء اليوم، الثلاثاء، أكدت من خلالها أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من عدة أمراض مزمنة.
وأوضحت الوزارة القطرية أن المريض دخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني القطري للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.
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