انطلاق الدّراسات الفنّية لمستشفى الملك سلمان بالقيروان

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أطلقا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تونس في مارس الماضي، 3 مشروعات بالجمهورية التونسية، وهي مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.
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