انطلاق الدّراسات الفنّية لمستشفى الملك سلمان بالقيروان

أكدت وزارة الصحة التونسية، انطلاق الدّراسات الفنّية والهندسيّة لمستشفى الملك سلمان بالقيروان، خلال الثّلث الأوّل من هذه السّنة على أن يستغرق إنجاز المشروع ثلاث سنوات. وقالت في بيان لها، إن التقدم في إجراءات انطلاق الدراسات المعمقة لمشروع المستشفى، مثل محور جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحة التونسية بإشراف وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وبحضور ممثلي المجتمع المدني بالقيروان.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أطلقا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تونس في مارس الماضي، 3 مشروعات بالجمهورية التونسية، وهي مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.