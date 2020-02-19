3 سيناريوهات لمحاكمة البشير في الجنائية

في الوقت الذي تتباين فيه سيناريوهات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، جددت الحكومة الانتقالية في الخرطوم أنها لم تتواصل حتى الآن مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية مثول الرئيس المعزول عمر البشير أمامها، مشددة على أن كل الاحتمالات مطروحة.

غير أن مصادر في الخرطوم تتحدث عن 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير عبر الجنائية الدولية أجملتها الحكومة السودانية تحت عنوان «كل الاحتمالات مطروحة»، أبرزها تسليم البشير للمحكمة الجنائية في لاهاي، ولكن تقول الحكومة إنه لم يتم التواصل حتى الآن مع المحكمة بشأن كيفية وطريقة المثول أمام الجنائية الدولية في الخرطوم أم لاهاي «مقر المحكمة».

ولكن قطعت الحكومة السودانية هذه المرة ما كانت تتردد بشأنه واتفقت من حيث المبدأ على محاكمة المخلوع في الجنائية، كأحد التزامات التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور والتي تشترط تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه البشير مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور.

ويتمحور السيناريو الثالث لمحاكمة المخلوع إضافة إلى احتمال تسليمه ليحاكم في لاهاي، أو أن تنتقل المحكمة الدولية إلى الخرطوم، سيناريو تشكيل محكمة مختلطة بين القضاء الدولي والسوداني لتبدأ إجراءات المحاكمة في السودان.

أبرز مطلوبي السودان للجنائية

الرئيس السابق عمر البشير

الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين

الفريق أول بكري حسن صالح

عباس عرابي رئيس أركان القوات المسلحة السودانية سابقاً

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اللواء صلاح عبدالله غوش مدير الأمن والمخابرات العسكرية سابقاً

أحمد هارون وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً

علي قشيب زعيم ميليشيا الجنجويد سابقاً

أبرز القضايا في منصة المحكمة الجنائية

كوت ديفوار : محاكمة الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو والملازم شارل بلي غودي اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب 4 جرائم ضد الإنسانية

إفريقيا الوسطى : يواجه القائد العسكري ونائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جان بيير بيمبا غومبو، تهما متعلقة بانتهاكات ارتكبتها قواته في إفريقيا الوسطى

الكونغو الديمقراطية : سلم بوسكو نتاغاندا الزعيم السابق للمتمردين الكونغوليين، نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2013، عقب صدور مذكرتي توقيف في حقه.

كينيا : تتواصل محاكمة وليام روتو ساموي روتو نائب الرئيس الكيني الحالي والصحفي جوشوا سانغ، التي انطلقت في 10 سبتمبر 2013.

حرب البوسنة : واجه الجنرال ملاديتش في لاهاي تهما بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أثناء حرب البوسنة في الفترة ما بين 1992 و1995